Ekipler tarafından toplanan kamyon kamyon kar Alibeyköy Barajı çevresine dökülüyor

Günde yaklaşık 150 kamyon karın taşındığı barajda su seviyesinin ilerleyen günlerde daha da artması hedefleniyor.

Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler örnek bir çalışmaya imza attı. Yapılan çalışma kapsamında ekipler sokak ve caddelerden topladıkları karları kamyonlara yükleyerek Alibeyköy barajı bölgesine taşıyor. Günde yaklaşık 150 kamyon karın taşındığı barajda su seviyesinin ilerleyen günlerde daha da artması hedefleniyor.

Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Müdür Vekili Murat Özgür, “Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce 15 mahallemizde bin 600 sokağımızda kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız 24 esasına göre devam etmektedir. Sokaklarımızda vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşadığı kar birikintilerini toplayarak araçlarımıza yükleyip Alibeyköy baraj havzasına döküyoruz. Alibeyköy Barajı'na bir nebze olsun katkı sağlayarak yaz aylarında İstanbul'un su sorununa çare olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Çalışmalarda 6 tuzlama ve kar küreme aracı, 13 açık tuzlama kamyonu, 8 jcb, 2 iş makinası ve 75 personel görev yapıyor.