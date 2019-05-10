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Ekmek Teknesi'nin Vefa Efendi'si Semih Ürgün son yolculuğuna uğurlandı

Ekmek Teknesi dizisinde ’Vefa Efendi’ karakterini canlandıran Semih Ürgün son yolculuğuna uğurlandı.

Ekmek Teknesi dizisinde 'Vefa Efendi' karakterini canlandıran Semih Ürgün son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri Ürgün'ü cenazesinde gözyaşı döktü.


Ekmek Teknesi dizisinde ‘Vefa Efendi' karakterini canlandıran Semih Ürgün bir süredir kanser hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu. Ünlü oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ürgün, İstanbul Kuzguncuk Camiinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan ailesi ve sevenleri Ürgün'ün cenazesinde gözyaşı döktü. Semih Ürgün'ün rol arkadaşları Hasan Kaçan ve Baykut Badem de cenazede yerlerini aldı. Ünlü oyuncunun cenaze namazı, Cuma namazına müteakiben kılındı.


Babasının cenazesinde gözyaşı döken Ünal Ürgün, “Belli bir hastalığı vardı, yani iki ay oldu hastanede. Kemiklere kadar işlemiş, ondan sonra da sonuç bu. Çok fazla söyleyecek bir şeyim yok” dedi.


Semih Ürgün'ün rol arkadaşı Baykut Badem, “Semih abiyle aynı dizide rol aldık. Çok iyi dostluğumuz vardı. Semih abi için tek bir şey söyleyebilirim, çok dürüst bir insandı. Hayatta böyle bir günde de bir insanı son yolculuğuna uğurlarken söylenebilecek en önemli şey belki de bu” şeklinde konuştu.


Cenaze, kılınan namazın ardından Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilmek üzere cenaze aracına kondu.

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