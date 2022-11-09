Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" demişti. Kolivar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma neticesinde ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Kolivar, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kolivar, Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.