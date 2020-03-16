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Ekonomi zirvesine Korona virüs ertelemesi

Marmara Grubu Vakfı tarafından 23 yıldır bir gelenek haline getirilen ve Nisan ayında tertiplenmesi planlanan 23.

Avrasya Ekonomi Zirvesi, Korona virüs önlemleri çerçevesinde nedeniyle 7-8-9 Temmuz 2020 günlerine ertelendi.


23 yıllık bir geleneği ilk defa ertelemek durumunda kaldığı için üzgün olduğunu belirten Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, "Avrasya Ekonomi Zirveleri'nin bir gelenek haline gelen birlikteliğini, 23 yıl sonra ertelemenin üzüntüsü içindeyim. Ama yapacak bir şey yok. Zira yaşamakta olduğumuz olaylar ve elimizde olmadan gelişen mücbir sebepler nedeniyle ertelemek, en doğal tercih olacaktı” dedi.

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