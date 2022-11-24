Ekonomik okuryazarlık programı ile kadınların girişimci olmasına destek olunuyor

Birçok ülkede girişimcileri güçlendirmek için faaliyetler yürüten QNET, kadınlar arasında ekonomik okuryazarlığı geliştirmek için Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile iş birliği gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre iş birliği ile birlikte şirket, ekonomik okuryazarlığın özellikle kadınlar arasında artırılmasına ve kadınların ekonomik sistemin aktif bir parçası olmasına destek sunuyor. İş birliği kapsamındaki ilk eğitim İstanbul Nurtepe Mahallesi'nde İlk Adım Kadın Kooperatifi ile gerçekleştirildi. Kooperatif ortağı olan kadınların katıldığı ekonomik okuryazarlık eğitiminde gündelik hayatımızda önemli bir yer teşkil eden ekonomik terimler, bütçe, finansal planlama, enflasyon, ücret-emek gibi kavramların üzerinde duruldu. KEDV'in eğitmenleri tarafından verilen eğitimde kadının ekonomideki hayati ama görülmeyen, ücretlendirilmeyen rolü de ele alındı.

Finansal araçları anlama ve etkili bir şekilde kullanma becerisinin ekonomik refah için bilinçli kararlar vermenin anahtarı olduğuna vurgu yapan QNET Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü, “Şirketimiz, finansal olarak okuryazar olan kişilerin, birikimlerini uzun vadede nasıl planlayacakları ve ekonomik krizler konusunda bilgi sahibi oldukları zaman daha fazla finansal esneklik yaşadıklarına inanıyor. Bu amaçlar çerçevesinde KEDV ile iş birliği gerçekleştirdik. Cinsiyetler arasındaki finansal okuryazarlık farkının azaltılarak, kadının toplum içinde rolünü güçlendirmek hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Türkiye'de erkeklerin yüzde 83'üne kıyasla kadınların sadece yüzde 54'ünün banka hesabı olduğunu belirten Sütçü, “OECD ve mevcut araştırmalar gösteriyor ki, ailede halihazırda bir bireyin banka hesabı varsa, kadınların kişisel banka hesabı açmasına gerek duyulmuyor. Kadınlar, erkeklere kıyasla daha az gelir elde ediyor. Ücret farklarından kültürel klişelere ve sistemik engellere kadar, birçok finansal zorluk kadınları erkeklerden daha farklı şekilde vurdu. Birçok kadın iş gücünün bir parçası değil. QNET'te FinGreen programımız kapsamında sosyal çevreler içinde bilgi aktarım fırsatlarına öncülük ederek finansal atölye çalışmaları ve eğitimler planlıyoruz” dedi.

Sütçü ayrıca, FinGreen programını Türkiye'de genişletmek için KEDV ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu, çünkü KEDV'in yaşamlarını dönüştürmek ve güçlendirmek için yereldeki kadın hareketlerini destekleyen köklü vakıflardan biri olduğunu belirtti.

KEDV'in kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Şengül Akçar ise, bu eğitim programını hazırlamalarının amacının kadınlara günlük hayatlarına, yoksullukla mücadelelerine ve ekonomik girişimlerine yön vermede ihtiyaç duyacakları temel ekonomi ve finans kavramlarını anlaşılabilir bir dille sunmak, mevcut ekonomik sistemi anlamak ve bu sistemdeki biz kadınların yerini, görünen ve görünmeyen emeğimizi birlikte tartışma fırsatı oluşturmak olduğunu söyledi. Akçar, “Ekonomik okuryazarlık, dar gelirliler açısından ve hem aile hem de toplum içindeki rolleri nedeniyle özellikle kadınlar açısından temel bir ihtiyaçtır ve önemli bir güçlendirme potansiyeli taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Nurtepe'de gerçekleşen eğitime katılan İlk Adım Kooperatifi'nin Kurucularından Gülfidan Yıldız Sürekli, “Evde çalışan bütün kadınların evden dışarı çıkmaları için eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Biz burada öğrendiklerimizi çevremizle, diğer kadınlarla paylaşacağız” dedi.

Katılımcılardan Yadigar Kaya, finansal eğitim ve öğretim söz konusu olduğunda kadınların genellikle göz ardı edildiğini söyledi. Kaya, "Kadınlar, çocuklara bakarak, evlerini yöneterek ve ailelerinin mutlu ve sağlıklı olmasını sağlayarak ekonomiye katkıda bulunuyor. Ancak, gerçek şu ki, emeğimizden para kazanmıyoruz. Bu yüzden paranın ve ekonominin nasıl çalıştığını anlama fırsatını nadiren elde ediyoruz. Bu finansal okuryazarlık eğitimine katılmak istedim çünkü bu şekilde olmaması gerektiğini, kadınların da mali durumlarını nasıl yöneteceklerini öğrenmeyi hak ettiklerini fark ettim. Program, finansal terminolojiyi anlaşılması kolay bir biçimde anlamama yardımcı oldu. Arkadaşlarıma ve diğer kadınlara burada öğrendiklerimi aktarma konusunda oldukça istekliyim” dedi.

Şirket, kadınları finansal okuryazarlık konusunda eğitmenin ve toplumda lider olmalarını sağlamanın yanı sıra, dünyada gelişmekte olan ekonomilerde FinGreen Programları çerçevesinde genç yetişkinler ve öğrenciler için çalışmalar yürütüyor.