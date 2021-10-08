Ekoturizm projesi, Macaristan'da tanıtılıyor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'na katılan Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) standı büyük ilgi görüyor. 25 Eylül tarihinde kapılarını açan ve 14 Ekim'e kadar sürecek fuarda OGM, dünyanın pek çok ülkesinden gelen katılımcılara Türkiye'nin ekoturizm rotalarını ve zengin biyolojik çeşitliliğini tanıtıyor.

Budapeşte Hungexpo Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılış gününde yer alan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Dünyanın farklı ülkelerinden pek çok kişinin katıldığı böyle bir organizasyonda Türkiye'yi temsilen yer almak bizler için oldukça kıymetli. Türkiye biyoçeşitlilik ve endemik tür bakımından çok zengin bir ülke. Ayrıca fuarda, son yıllarda üzerinde önemle durduğumuz doğa temelli seyahat olan ekoturizm konusunda yürüttüğümüz çalışmaları da aktarma fırsatı yakaladık. Ülkemizin 81 iline kazandırmak için yürüttüğümüz ekoturizm projemiz, doğa turizmine merakı olan fuar katılımcılarının da ilgisini çekiyor” dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı adına Türkiye'nin doğa turizmini, biyoçeşitliliğini, korunan ormanlık alanlarını ve genel olarak bu alandaki tanınırlığını artırmak için Macaristan'da düzenlenen Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'ndaki yerini aldı. 25 Eylül tarihinde kapılarını açan ve 14 Ekim'e kadar sürecek fuarda Türkiye standı yoğun ilgi görüyor.

Bu yıl doğayı korumanın öneminin vurgulandığı fuarda OGM, katılımcılara Türkiye'deki av turizmi ve yaban hayatı, korunan orman alanları ve zengin biyolojik çeşitliliği tanıtıyor. OGM ayrıca, son yıllarda tüm dünyada daha çok tercih edilmeye başlanan ve sürdürülebilir doğa seyahati olarak tanımlanan ekoturizm konusunda da meraklılarına bilgi aktarıyor.

Fuarın açılış gününe katılan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, OGM standına olan ilgiden memnun olduklarını dile getirerek şu açıklamayı yaptı: “Dünyanın farklı ülkelerinden pek çok kişinin katıldığı böyle bir organizasyonda Türkiye'yi temsilen yer almak bizler için oldukça kıymetli. Türkiye biyoçeşitlilik ve endemik tür bakımından çok zengin bir ülke. Ayrıca fuarda, son yıllarda üzerinde önemle durduğumuz doğa temelli seyahat olan ekoturizm konusunda yürüttüğümüz çalışmaları da aktarma fırsatı yakaladık. Ülkemizin 81 iline kazandırmak için yürüttüğümüz ekoturizm projemiz, doğa turizmine merakı olan fuar katılımcılarının da ilgisini çekiyor.”