Ekovitrin 250'nci sayısını yayınladı

20 yıl önce yayın hayatına başlayan Ekovitrin Dergisi, 250'nci sayısını yayınladı.

Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu derginin 250. gurur sayısında kaleme aldığı yazısında "Şunu özellikle belirtmek isterim ki biz hiçbir zaman şantaj gazeteciliği yapmadık. Daima yapıcı eleştiri ve pozitif yaklaşım ilkesi ile hareket ettik ve bugünlere itibarımız ile geldik. Bağımsız gazeteciliğin temsilcisi ve ekonomi basınının gözdesi dergimizin 25. ve 30. yıllarını da görmek inşallah bizlere nasip olur.” İfadelerine yer verdi.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Gazeteci Bilal Koçak ise 250. gurur sayısının editör yazısında "Bundan 20 yıl önce kurulan Ekovitrin Dergisi, Ekim 2020'de 250'nci sayısını yayımlıyor. Bugünlere ulaşmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Bizlere bu mutluluğu yaşattığı, bu günleri gösterdiği için Rabbime sonsuz şükürler ediyorum. Pozitif yayıncılık yapmak, milletimizin moral değerlerini yükseltmek bizim ana ilkemizdir. Yatırıma, üretime ve emeğe saygı duyuyoruz. Bu ülkeye yatırım yapanları destekliyoruz. Dürüst işadamına, yöneticiye, bürokrata, siyaset ve devlet adamına büyük saygı duyuyoruz. Kısaca insan olanın önünde saygıyla eğiliyoruz. Sahibi olduğumuz medya organlarını hiçbir zaman bir güç, bir silah olarak düşünmedik. Ekovitrin Dergisi, www.ekovitrin.com haber sitemiz, yaptığımız televizyon programlarıyla ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için çalışan yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin ve işletmelerimizin hep yanında olduk ve onların sesi olmaya gayret gösterdik" diyerek, Türkiye'nin gelişmesinde katkısı olan girişimci ve iş insanlarının sesi olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Derginin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Özata, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. Bu özel röportaj derginin 250'nci sayısı kapak konusu yapıldı.