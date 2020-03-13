Ekranların sevilen kedisi Zümrüt Şaziye sokak hayvanlarına yardım götürüyor

Türkiye'nin dizi ve reklam filmleriyle tanıdığı Zümrüt Şaziye adlı kedi, adına açılan internet sitesinde tasarım ürünler satarak sokak hayvanlarına destek oluyor. Elde ettiği gelirle sokak hayvanlarının mama ve tedavi ihtiyaçlarını karşılayan kedi, bugüne kadar yüzlerce hayvanı sağlığına kavuşturdu.

Oynadığı dizi ve reklam filmleriyle kendini Türkiye'ye sevdiren Zümrüt Şaziye isimli kedi, sahibi Sevilay Demir tarafından sokak hayvanları için başlatılan yardım projesinin yüzü oldu. Adına açılan internet sitesinde tişört, kupa, bez çanta, kitap ayracı ve nevresim takımı gibi tasarım ürünler satan kedi, elde ettiği gelirin yüzde 20'sini sokak hayvanlarının beslenme ve tedavi masrafları için harcıyor. Yardımsever kedi, 2004 yılından bu yana doğum, ameliyat, tedavi gibi masraflarını üstlendiği yüzlerce hayvanı sağlığına kavuşturdu. Zümrüt Şaziye, bugüne kadar yer aldığı dizi ve reklam projelerinin gelirlerini de sokak hayvanlarının ihtiyaçları için kullanmıştı.

Her gün 50 sokak hayvanının sağlık ve mama giderlerini karşılıyor

Kedisi adına sokak hayvanları için başlattığı yardım projesiyle hayvanların yalnızca bakım ve tedavilerini değil, barınma ihtiyaçlarını da karşılayan Sevilay Demir, sokakta sahiplenilmeyi bekleyen pek çok kedi ve köpek olduğuna dikkat çekti.

Demir, "Sokaklarda yaşamak, en az insanlar kadar bakıma ve sevgiye muhtaç olan hayvanlar için de çok zor ve tehlikeli. Bir zamanlar kendisi de bir sokak kedisi olan Zümrüt Şaziye'yle birlikte çıktığımız bu yolda, Şaziye'nin yakaladığı şansı diğer hayvanlar için de mümkün kılmayı amaçlıyoruz. Bunun için her gün 50 sokak hayvanının doğum, ameliyat ve ilaç tedavisi gibi sağlık giderlerini ve mama ihtiyacını karşılıyoruz. Ayrıca düzenli olarak Ormana Mama kuruluşuna da destek oluyoruz. Özellikle tedavi süreci sonrasında daha hassas bir bakıma ihtiyaç duyan hayvanlara ise sıcak birer yuva bulmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bodrum sokaklarından reklam yıldızlığına uzanan bir kedi hikayesi

Zorlu sokak şartlarında büyüyen ve sonrasında ekranların sevimli yüzü haline gelen Zümrüt Şaziye'nin yaşam hikayesini, yardım projesinin çıkış noktası olarak tanımlayan Sevilay Demir, kitaplaştırdığı ve sokak hayvanları yararına satışa sunduğu bu hikayeye de değindi.

Demir, "Şaziye Bodrum'da, tıpkı yardım götürdüğü onlarca patili arkadaşı gibi bir sokak kedisiydi. Üstelik yavrularıyla birlikte yaşam mücadelesi veriyordu. Onunla karşılaşıp sahiplenmeye karar verince, benimle birlikte İstanbul'a geldi. Sosyal medyadaki fotoğraflarının da etkisiyle önce dizi oyucusu, sonra da reklam yıldızı oldu.Bu sayede kazandığı gelirleri de sokaktaki arkadaşları için harcadı. Şimdilerde tişört, kupa, bez çanta, kitap ayracı ve nevresim takımı gibi tasarım ürünlerinden oluşan bir web sitesi kurdu ve satılan ürünlerinden kazanılan gelirin yüzde 20'sini yine onlar için harcıyor. Ne kadar çok kazanırsa bu oran artacak. Şaziye'nin zorluklarla geçen gençlik dönemi ve sonrasında baş koyduğu bu yol, Zümrüt Şaziye Bir Pati Hikayesi adlı kitabında da onun ağzından yankı buluyor." dedi.