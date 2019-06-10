Ekrem İmamoğlu: “Demokrasi sürecine çok önemli katkı sunacağını düşündüğüm için çok mutluyum”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Binali Yıldırım'la yapacakları ortak yayına ilişkin, “Demokrasi sürecine çok önemli katkı sunacağını düşündüğüm için yaptığım bir çağrıydı bu, bugün karşılık buldu, çok mutluyum” dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt'ta yapacağı seçim çalışmaları öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, rakibi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile yapacakları ortak yayına ilişkin sorulan soruya, “Her konuda aslında çözüm olacağımızı dile getirmiştik, yola çıkarken. Bugün bu noktaya gelmiş olmak benim için çok değerli. 31 Mart öncesi ısrarla bu yayını yapalım demiştim ve ısrarla da karşı taraf rakibimiz olumlu bakmamıştı. Kimisi ne gerek var demişti, kimisi zaten meydanlarda konuyoruz demişti rakibimiz. Bazıları hatta prim mi yaptıracağız demişti. Ama bu bir kişiyle ilgili bir konu değildi. Bir demokrasi sürecine çok önemli katkı sunacağını düşündüğüm için yaptığım bir çağrıydı. Bugün karşılık buldu, çok mutluyum. Güzel bir sohbet olur inşallah İstanbul'u ve seçimle ilgili yaşanan süreci konuşacağımız, Türkiye'ye, Türkiye demokrasisine özellikle yeni nesle, yeni nesil siyaset diline, çocuklara gençlere gerçekten katkı sunan bir program olacağını umut ediyorum. Bu yönüyle de elimden gelen bütün katkıyı sunacağımdan her vatandaşımın emin olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir yayın olur” dedi.