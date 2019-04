Ekrem İmamoğlu görevi devraldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve Mevlüt Uysal'dan görevi devralan Ekrem İmamoğlu, “Ben Allah'ıma şükrediyorum. Çünkü bana dünyanın en güzel şehrini bu şehrin insanlarıyla yönetme şansını tanıdı. Bu lütuf benim boynumun borcu sorumluluğumdur. Ben kendimi bu şehrin bebeklerine, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, insanlarına adayacağım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında bulunan İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra geldiği Saraçhane'de görevi Mevlüt Uysal'dan devraldı. Devir Teslim törenin ardından seçim otobüsünün üzerine ailesiyle birlikte çıkan İmamoğlu, halka hitap ederek teşekkür etti.

“Bu şehri yönetme lütfu benim boynumun borcudur”

Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, “Ben Allah'ıma şükrediyorum. Çünkü bana dünyanın en güzel şehrini bu şehrin insanlarıyla yönetme şansını tanıdı. Bu lütuf benim boynumun borcu sorumluluğumdur. Ben kendimi bu şehrin bebeklerine, çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, insanlarına adayacağım. Hepinize söz veriyorum. Kıymetli hemşerilerim, sokaklarda meydanlarda hep anlattık, birbirimize gülümseyeceğiz. Birbirimize selam vereceğiz. Artık ötekisi, berikisi yok. Artık kıyıda köşede kalanı yok. Artık kaymak tabakası varoşu yok. Bu şehrin nimetlerine ganimet yapmak yok. Bu şehrin nimetlerini paylaşmak var. Bu şehrin güzelliklerine paylaşmak var. Bu şehrin haksızlığa, hukuksuzluğa, nasıl boyun eğmediysek nerede nasıl olursam olayım kimsenin hakkını yemedim, kimseye de hakkınızı yedirmeyeceğim” dedi.

“Biz bu ülke insanına bu şehrin insanına hizmet etmeye geliyoruz”

Bütün siyasi partililere ayrım yapmaksızın hizmet edeceğini yineleyen İmamoğlu, “Artık iyi düşünce pozitif bakış, bu şehrin insanlarına kucaklayan bir anlayışa hep birlikte sahip olalım. Kimsenin üşümesine fırsat tanımayalım, aç kalmasına fırsat tanımayalım. Sokağınızda bu güne kadar sizi kutuplaştıran, ayrıştıran hangi unsurlar varsa, ayrı düşmüşseniz, selam borcunuzun olduğunu düşündüğünüz komşunuz, hemşeriniz varsa, bu kardeşiniz, yol arkadaşınız sizden rica ediyor. Bu gün ayrıldıktan sonra gidin onun elini sıkın. Benim kucak dolusu sevgilerimi ona iletin. Esas olan bu şehre hizmet, esas olan bu millete, bu dünyaya hizmet. Biz bunun dışında kendine kişiye, partilere, gruplara, ona buna hizmeti ret ediyoruz. Biz bu ülke insanına bu şehrin insanına hizmet etmeye geliyoruz. Ben herkese hizmet edeceğim. CHP'lilere, İyi Partililere, AK Partililere, MHP'lilere, HDP'lilere hizmet edeceğim. Benim hemşerim, benim vatandaşım benim insanım herkes teminat olacak. Ben hiçbir insanımı, hiçbir hemşerimi ayırt etmeyeceğim” diye konuştu.

“Ben sizin yol arkadaşınız olmaya geldim”

Ailesi huzurunda söz veren İmamoğlu, “Çocuklarımın sadece birisi burada, ikisi gelemedi. Çocuklarımın huzurunda söz veriyorum. Bu şehrin çocukları benim çocuklarım. Bu şehrin gençleri benim gençlerim, ben onların Ekrem Ağabeyi, arkadaşı olmaya geliyorum. Bu şehrin kadınlarına eşimin huzurunda söz veriyorum. Bu şehir kadın dostu bir şehir olacak. Emeğiyle, yaşamıyla hayata katılmasıyla bir kadın dostu şehir olacak. Ben tüm hemşerilerime, dostlarıma zihinlerindeki olumsuz düşüncelerden sıyrılıp çok çalışacağımız günlerin başladığını hatırlatıyorum. Ben sizlerin oy versin vermesin sizlerin belediye başkanıyım. Ben bu şehrin her insanının oy versin vermesin her insanının yol arkadaşlığına talibim. Yol arkadaşlığı bu şehirde yere düşen bir vatandaşım varsa onun elinden tutup ayağa kaldırmaktır. Benim elim sizin elinizde olacak, her zaman. Bende bir söz istiyorum. Ben bir gün olabilir hata yapabilirim. Eksiğim olabilir, tabiri caizse ayağım tökezleyip düşebilirim. Benim elimden tutup beni 16 milyon insan olarak ayağa kaldırmaya var mısınız? İşte ben sizin yol arkadaşınız olmaya geldim. Bu süreçte 17 günde özellikle sürecin sağduyulu bir şekilde teminat altında olması için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Özellikle o çuvalların başında bekleyen demokrasi nöbetçilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.