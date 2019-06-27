Ekrem İmamoğlu görevi devraldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, görevi İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Ali Yerlikaya'dan devraldı. Kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, “Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük kentine hep beraber hizmet etme karakteriyle hareket edeceğimi herkesin huzurunda elbette ki söz veriyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra geldiği Saraçhane'de görevi İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya'dan devraldı.

Görev teslimi sırasında konuşan Ali Yerlikaya, "7 Mayıstan bu yana vekaleten ifa ettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bugün Sayın Ekrem İmamoğlu'na devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor başarılar diliyorum. Bu süre içerisinde birlikte çalıştığımız Büyükşehir ailesine ve bütün İstanbullulara teşekkür ediyorum” diyerek kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Mührü Ekrem İmamoğlu'na teslim etti.

“Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kentine hizmet etme karakteriyle hareket edeceğimi herkesin huzurunda söz veriyorum”

Görevi devraldıktan sonra düşüncelerini aktaran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mührünü devraldım. Biraz önce de mazbatayı almıştık. Böyle bir kadim kente belediye başkanlığı yapmanın kutsallığını herkes biliyordur, ama şuanda en fazla hisseden benim diye düşünüyorum Allah mahcup etmesin. Umuyorum bu şehre maneviyatına, tarihine bütün geçmişten bugüne hizmet görmüş bütün alanlarına sahip çıkacak, doğrular yapmaya çalışacak, yanlışlardan sakınacak bir yönetim anlayışını ortaya koymayı istiyorum. Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük kentine hep beraber hizmet etme karakteriyle hareket edeceğimi herkesin huzurunda elbette ki söz veriyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere ülkemizin her kademesiyle uyumlu ve İstanbullu için çalışmayı şiar edinmiş bir anlayışla yürüyeceğim, herkes uyum içerisinde çalışmayı temenni ediyorum. İstanbul'umuzun çok şeye ihtiyacı var hepimize başarılar diliyorum dediğim gibi Allah mahcup etmesin” dedi.