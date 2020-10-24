Ekrem İmamoğlu korona virüse yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun korona virüse yakalandığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun korona virüse yakalandığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.