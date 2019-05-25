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Ekrem İmamoğlu, Pendik ve Tuzla'da ziyaretlerde bulundu

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri kapsamında Pendik ve Tuzla’da ziyaretlerde bulundu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri kapsamında Pendik ve Tuzla'da ziyaretlerde bulundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ziyaretleri sırasında Ekrem İmamoğlu'na eşlik etti.



Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu, bir süre pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet edip vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Bazı vatandaşlarınsa gözyaşlarına hakim olamayarak İmamoğlu'na sarılması dikkatlerden kaçmadı. Çamçeşme semt pazarı ziyaretinden sonra cuma namazını kılmak için Kaynarca Merkez Camii'ne geçen İmamoğlu, namazın ardından seçim otobüsüyle Pendik turu attı. Pendik'teki ziyaretlerini tamamlayan İmamoğlu, Tuzla'ya hareket ederek Topkapı-Tuzla hattının son durağında, 500 T halk otobüsü şoför esnafıyla buluştu.



Burada otobüse binerek direksiyon başına geçen İmamoğlu, "Her işi erbabına bırakmak lazım" diyerek, "Ben, sadece aracın kaptanından direksiyonu anlık alıyorum. Biz, İstanbul'un dümenine geçeceğiz, kardeşlerim de otobüslerin direksiyonuna geçecek. Sevgili kardeşime diyeceğim ki, 'Çocuklara güler yüzlü davranın, hanımefendilere, beyefendilere selam verin. Eminim öyle yapıyorsunuz. Siz güler yüzlü olursanız, İstanbul halkının da morali yüksek olur. Aman güler yüzünüzü eksik etmeyin." temennilerinde bulundu.

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