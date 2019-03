Ekrem İmamoğlu: "Sadece iki partinin değil, her partinin oyuna talibim"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sadece iki partinin değil, her partinin oyuna talip olduğunu söyleyerek "Ver oyunu kardeşim İmamoğlu'na. Vatandaş oy verecek ya şu an Ankara'daki hükümet kendine gelecek. ‘Biz ne yaptık' diyecek, aynaya bakacak, kendini düzeltmeye çalışacak" dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da Rumeli ve Balkan camiasıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kentin sorunlarından bahsedip çözüm önerilerini anlatan İmamoğlu, vatandaşlardan seçimlerde destek istedi.

"Özüm neyse sözüm o, kalbimdekini söylüyor, içimdekini anlatıyorum"

Rumeli ve Balkan göçmenlerine hitap eden İmamoğlu, "Bana göre bugünün dünyasında en önemli mücadele kötülüğe karşı mücadele, en iyi tanımda iyi insan olmak, kim olduğunuz bir önemi yok, hangi inanca mensup olduğunuzu bir önemi yok. Çünkü o Allah'la kul arasında. Bu dünya yaşamında iyi insan olmak çok önemli bir karakter. İnsanları bölmek parçalamak gerçekten çok kolay. Bazı topluluklara inanın insanları bölerek parçalayarak taraf yaparak taraftar yaparak alkış koparmak da mümkün, bu kolay tarafı. Sevgi, barış, huzur, insanlık dili. Çok kolay, bir yol arkadaşı olarak dilimin güzelliğinden kavgaya bulaşmamamdan bahsediliyor. İnsanlığa ve bu şehre dönük güzel yönetime dönük cümlelerin takdirini duyuyor ve görüyorum. Bir kısım insanlar bunun kampanya dili ya da strateji olduğundan bahsediyor. Allah şahit siz de şahit olun, en önemli şahit babam da burada, özüm neyse sözüm o, kalbimdekini söylüyorum, içimdekini anlatıyorum. Eşimle çocuklarımla akşamları konuştuğumuz konuları şunları söyler, şunların karşısında dururuz dediğim konuları yapıyorum. Yani başta çocuklarım ve ailem için konuşuyorum" dedi.

"İddiayla söylüyorum, çok boş yıllar geçti"

Son dönemde AK Parti'nin hizmet etmediğini iddia ederek konuşmasına devam eden İmamoğlu, "Bu güzel İstanbul'un yöneticilerini insanlar şunun için seçer. Güvenliğini, çevreyi, adaleti, canını, evladını, çocuğunu size emanet eder ve bunun için seçer. Ama siz yılları boşa çevirdiniz, boşa geçirmediler, onu da söyleyeyim. Sadece belirli sayıda insanları için çalıştılar. Onlara oy verenler için de çalışmadılar onu da ifade edeyim. Duysun beni AK Parti'liler. Ona oy veren insanlarda beni duysun. Ne yazık ki bu iktidar son döneminde onlara da hizmet etmedi. Çünkü onlara hizmet etse bize de hizmet edecekler. Bizler AK Parti'liler ne farkımız var birbirimizden. Herkes bir partiye oy verebilir. İddiayla söylüyorum ki çok boş yıllar geçti" diye konuştu.

"Benim inancımı ölçecek kişi henüz anasının karnından doğmadı"

Dini ve milli konularda hassas olduğunu dile getiren Ekrem İmamoğlu, "Diyorlar ki ben çok yetenekli insanım ya da insanlarız, ben senin inancını ölçerim diyorlar. Ben senin nasıl bir milli duyguya sahip olduğunu da ölçerim diyorlar. Kalkıyorlar bizleri milli duygularımızla ya da inancımız test etmeye çalışıyorlar. İnanca hiç kimse girmesin o denizde boğulurlar, bir insanın inancının nasıl derinlikte olduğunu test edecek anlayacak bir kul henüz Yaradan bu topraklara göndermedi. O bakımdan ana kuraldır, insanlığın hesabı bilançosu Yaradan'la kul arasındadır, araya kimseyi dahil etmemiştir. Benim inancımı ölçecek kişi henüz anasının karnından doğmadı kardeşim. Ben hiç kimsenin inancıyla yarışmam, saygı duyarım. Ama kimse de benimle böyle bir alana girmesin, haddini bilsin. Gitsin duasını etsin, o Allah'la kul arasında kimse benim maneviyatıma dokunmasın. Ben maneviyatına düşkün insanım herkesin inancı herkes için değerlidir, o alana dahil olmam" şeklinde konuştu.

"AK Parti'liler de bana oy verecek"

Her kesimin oyuna talip olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bu yerel yönetim değişmesi işidir. Yapılmayan işlerin devreye alınması işidir, sizlerin aldatılmaması bu şehre asla ihanet edilmemesi, edenlerin de önüne geçme mücadelesidir. Dolayısıyla hepimiz sorumluyuz. Biz 5 bin yıllık dönemin bir dönemiyiz. Denizdeki kum tanesiyiz. Bu şehri hunharca aymazca perperişan edip çocuklarımıza torunlarımıza bırakma ihanetini engellemek zorundayız. Çok titiz davranacağız. Buradaki insanlarımız dahil olmak üzere İstanbul'un nitelikli insanlardan hazinesi olan her insandan faydalanarak ortak akıl ortak masa kurarak, ortak çaba göstererek göreceksiniz bu şehirde minimum yanlış, maksimum doğruları yaparak yol yürüyeceğiz. Ben yaptım, doğrudur, ben söyledim yapmak zorundasın anlayışını silip süpüreceğiz, artık biz var. CHP üyesiyim, CHP adayıyım, aynı zamanda ittifak partimiz var iyi partinin adayıyım, ama ben İstanbul'un adayıyım. Ben bütün İstanbullunun oyuna talibim. Sadece iki partinin değil, her partinin oyuna talibim. Aramızda kalsın AK Parti'liler de bana oy verecek" ifadelerini kullandı.

"Bana verecek ya şu an, Ankara'daki hükümet kendine gelecek"

Kendisine oy vermeyi düşünmeyen seçmenlerin sandık başına geldiğinde oy kullanırken ellerinin titreyeceğini söyleyen İmamoğlu, "'Bu adam da iyi adammış, ben ne yapıyorum? Acaba ben yanlış mı yapıyorum? Parti takıntısı mı var? Bu iş parti işi değil ki hizmet işi' diyecekler. Ver oyunu kardeşim İmamoğlu'na. Bak bir hizmetimi daha söyleyeyim; vatandaş oy verecek ya şu an Ankara'daki hükümet kendine gelecek. 'Biz ne yaptık?' diyecek, aynaya bakacak, kendini düzeltmeye çalışacak. Biz iyi hizmetler yapacağız bu sefer Ankara da diyecek ki ‘Biz bir yerde yanlış yaptık.' İyilik yapacağız, düzelecekler" dedi.