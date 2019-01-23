Ekrem İmamoğlu Tuzla'da semt pazarını gezdi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da Aydıntepe semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu'na yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını gösteren bir kadın ile İmamoğlu arasında ise ilginç bir diyalog yaşadı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki Aydıntepe Mahallesi Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak CHP Aydıntepe Mahalle Temsilciliği'ne gelen İmamoğlu, burada partililere hitaben kısa bir konuşma yaptı. İmamoğlu, “Hep beraber, hepinizin yüzünde gülücük, moral, insanlara umut tazeleyen bir tavırla çalışmanızı istiyorum. Çünkü toplumun en fazla ihtiyaç duyduğu şey huzur ve güvenli ortam. Sizlerden istirhamım, önce vatandaşı dinleyip vatandaşın ne demek istediğini anlayın, sonra çözümlerimizi ve projelerimizi toplumla paylaşın. İnsanlar nutuk atanlardan usandı. İnsanlar yönetenlerden usandı. Yönetici dediğin tevazu içinde olacak, kibirden uzak olacak ve topluma sıcaklığıyla yaklaşan kişiler olacak. Biz bunun temsilcisiyiz. İstanbul'un her noktasına sevgiyi, huzuru ve mutluluğu getirmek için yola çıktık. Göreceksiniz tüm İstanbul bizi tanıdıkça çok sevecek. Sizler sayesinde İstanbul'un her noktasına erişeceğiz. Bizim bu yolculuğumuza yol arkadaşlığı yapan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra vatandaşlarla tek tek el sıkışarak Pazar yerine geçen Ekrem İmamoğlu, esnaflarla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Vatandaşın da yoğun ilgi gösterdiği İmamoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Pazarda oluşan yoğunluktan vatandaşların etkilenmemesi için partililer sık sık yol açmak zorunda kaldı.

İmamoğlu daha sonra temaslarda bulunmak üzere Pendik'e hareket etti.

Öte yandan pazarda bir kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek , " Onu çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun" deyince, "Amin .Onun seçimi geldiğinde konuşursun. Seçimleri iyi analiz edin" dedi.