Ekrem İmamoğlu'na meşaleli karşılama

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'deki halk buluşmasında vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılandı.

Küçükçekmece'de gün boyunca bir dizi programa katılarak seçim çalışmalarını sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde ise CHP'nin ilçe başkanlığı önünde bölge halkıyla bir araya geldi. Yağmurlu havaya rağmen çok sayıda vatandaş İmamoğlu'nu dinlemek için alanı doldurdu. Burada meşalelerle karşılanan İmamoğlu, halka hitap ederek seçime yönelik destek istedi.

“Parti içi tartışmalardan fayda çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek parti görevidir”

Yağmura rağmen yoğun ilgi gösteren halka hitap eden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ”Sahada sizden her anınızda problem bekleyecekler. Kıymetli dostlarım ileri gidecekler hepinize vatan haini diyecekler hiç umursamayın. Bana söylüyorlar, size söyleseler ne olur. Onun için önemsemeyin. Deyin ki kardeşim ben sana Küçükçekmece'nin ve İstanbul'un sorunlarını anlatayım diyeceksiniz. Göreceksiniz sorunlarını anlattıkça sizleri dinlemeye başlayacaklar. Her bir konu inanın titizce çalışılmış ve her konunun insanlara temas ettiğini ve fayda verdiğini göreceksiniz. Böyle hassas dönemlerde kol kola omuz omuza olmak ve böyle hassas dönemlerde parti içi konuların tartışılmasına ve tartışmaktan fayda çıkarmak isteyenlere fırsat tanımamak parti görevidir, her nokta sürece sahip çıkın” dedi.

“Küçük farklarla değil, büyük bir oy artışıyla kazanacağımızdan şüpheniz olmasın”

Her partilinin oyuna talip olduklarını söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Biz bir ittifak partimiz var. İYİ Parti ile CHP ittifak yaptı. Ama her partinin oyunu almış partililerin ya da üyelerin oyunu almaya hazır hissedeceksiniz. Yani AK Parti'den de MHP'den de, Saadet Partisinden de oy isteyeceksiniz. Herkesten oy isteyeceksiniz. Çünkü sizin söyleyecekleriniz bu şehir halkının taleplerine dönük şeyler. Onun için hiç kuşku duymayın ve göreceksiniz ki o partilerden yoğun bir biçimde ilgi göreceksiniz. Bu tavır ve davranışlarda bulunur ve kapıları çalarsanız, İstanbul ve Küçükçekmece'yi biz beraber yöneteceğiz şeklinde anlatırsanız. Ciddi anlamda kabul göreceğimizi ve de büyük bir oy artışıyla öyle küçük farklarla değil büyük bir oy artışıyla hem Küçükçekmece'de hem de İstanbul'da kazanacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.