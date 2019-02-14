Ekrem İmamoğlu'ndan Sevgililer Günü'nde kadınlara jest

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kuyumcukent ziyareti sırasında kadınları ayrı ayrı selamlayarak, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayıp karanfil hediye etti.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kuyumcukent'teki esnafa ve güne özel alışveriş yapmak için merkeze gelen vatandaşlara sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Kuyumcukent yönetimini ziyaret eden İmamoğlu, daha sonra alışveriş merkezinde bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek çalışanları selamladı. Sevgililer Günü'ne özel elinde karanfil taşıyan İmamoğlu, özellikle kadın çalışanların Sevgililer Günü'nü kutlayarak karanfil hediye etti.

İmamoğlu'ndan muhabirlere beklenmedik sürpriz

Sevgililer Günü münasebetiyle sevdiklerine çeşitli hediyelik takılar almak için gelenlerle de sohbet eden İmamoğlu, bütün kadınlara karanfil takdim ederek, günlerini kutladı. İmamoğlu, kendisini haberleştirmek üzere takip eden kadın muhabirleri de unutmayarak beklenmedik bir sürpriz gerçekleştirdi. AVM çıkışında İmamoğlu'nu bekleyen muhabirler, kendileri için hazırlanan gül demetini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. İmamoğlu, üzerinde ‘Haber ve Habercilik sevginiz daim olsun, nice 14 Şubat'larda birlikte olmak dileğiyle' yazılı not bulunan gülleri kendi elleriyle vererek muhabirlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.