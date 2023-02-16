Ekrem Memnun, şampiyonluk topunu depremzedeler için bağışladı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı hasarlara sebebiyet veren depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı Ekrem Memnun da 2014 yılında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştırdığı süreçte kazanılan Euroleague şampiyonluğundaki topu, açık artırma ile satılması amacıyla sarı-kırmızılıların düzenleyeceği müzayedeye getirdi.