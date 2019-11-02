Ekrem Memnun'un acı günü

Basketbol antrenörü Ekrem Memnun'un vefat eden annesi Saliha Memnun, Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın eski Başantrenörü Ekrem Memnun'un annesi Saliha Memnun vefat etti. Merhume için ikindi namazı sonrası Fatih'te bulunan Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Basketbol Milli Takım Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Basketbol Takımı Menajerleri Kerem Tunçeri, Yasemin Horasan, Galatasaray yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, basketbol camiasının önemli isimleri ile yakınları katıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de cenazeye çelenk yolladı.

Merhumenin naaşı daha sonra Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi.