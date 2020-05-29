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Ekrem Yalçındağ'ın ‘Kontrastlar' eseri online müzayedede satışa sunulacak

Yıldız Holding, Covid-19 salgını karşısında büyük bir fedakarlıkla mücadele eden sağlık çalışanları için düzenlenecek online müzayedeye destek verdi.

Geliri İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı'na bağışlanacak müzayedede; Yıldız Holding koleksiyonunda yer alan sanatçı Ekrem Yalçındağ'ın ‘Kontrastlar' adlı eseri satışa sunulacak.


Yıldız Holding, koronavirüsle mücadelede tüm toplumun takdirini kazanan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla sanat dünyası ile el ele verdi. Artam Antik A.Ş. müzayede evi tarafından 30 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek online müzayedeye Yıldız Holding de kendi koleksiyonunda yer alan sanatçı Ekrem Yalçındağ'ın ‘Kontrastlar' adlı eseriyle destek olacak. Müzayede sonunda elde edilecek gelirin tamamı İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı'na bağışlanacak.

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