Ekşi, o ekibi makamında ağırladı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'dan kalkıştan yaklaşık üç saat sonra sancıları başlayan Musuamba Mıchoukayembe Nijer hava sahasındayken doğum yaptı.Uçuşta görevli kabin çalışanları Fatma Akyüz, Ferhat Duman, Semih Sokucu, İlayda Erhalaç, Rıfkı Bahadır Saraç'tan bilgi alan CEO Bilal Ekşi, soğukkanlı bir şekilde süreci yönettikleri için teşekkür ederek “Misafirlerimizin her an yanında olmalıyız. Aldığınız ilk yardım eğitimlerinde öğretildiği gibi misafirimize yardımcı olduğunuz için samimiyetle teşekkür ederim. Türk Hava Yolları olarak biz sadece yolcu ve yük taşımıyoruz. Anadolu misafirperverliği ile konuklarımızı ağırlıyoruz” dedi.

Maket uçak hediye etti

Makamında kabul ettiği kabin ekibine üzerinde isimlerinin yazdığı Türk Hava Yolları model uçaklarından hediye etti. Hediyelerin verilmesinin ardından Ekşi,ekip üyeleri ile hatıra fotoğraf çektirdi.

Musuamba Mıchoukayembe'nin doğumuna Türk Hava Yolları ekipleriyle birlikte doktor olan eşi Kayoka Renemukadi ilk müdahaleyi yaptı. Sorunsuz bir şekilde gerçekleşen doğumdan sonra İstanbul'a inen aile, kontroller için hastaneye yönlendirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebeğin isminin Benel konulduğu öğrenildi.