Eksim Enerji, iki rüzgar santralinde 150 MW kapasite artışı yapacak

Eksim Enerji, Geyve RES'de 98 MW ve Silivri RES'de 52 MW olmak üzere toplam 150 MW kapasite artışı yapacak. Toplam 22 türbinden oluşacak ilave kapasite için Nordex türbinleri kullanılacağı belirtildi.

Eksim Holding'in yüzde 100 yenilenebilir enerji şirketi Eksim Enerji, Geyve ve Silivri rüzgar santrallerinde kapasite artışı amacıyla 22 adet türbin tedariki için Alman türbin üreticisi Nordex ile anlaşma sağladı. Anlaşma 10 senelik türbin bakım ve onarım hizmeti olan 'Premium Service' hizmetini de kapsıyor. Anlaşma çerçevesinde Sakarya'da bulunan 50 MW kurulu güce sahip Geyve RES'in kapasitesi 98 MW, İstanbul'da bulunan 63 MW kurulu güce sahip Silivri RES'in kapasitesi ise 52 MW artırılacak. Kapasite artışı için Geyve RES'de 14 adet, Silivri RES'de ise 8 adet N163/6.X model türbin kullanılacak. Nordex'in Türkiye'deki ilk ısıtmalı kanatlarına sahip türbinlerinin kullanılacağı Geyve RES'de kapasite artışı 2023 yılında, Silivri RES'de ise 2024 yılında devreye alınacak.

“Diğer sahalarımızda da kapasite artışları olacaktır”

Eksim Enerji Genel Müdürü Sabahattin Er, yenilenebilir enerji üretiminde rüzgar ve güneş enerjisi odaklı olarak büyümeye devam edeceklerini belirterek, “Önümüzdeki dönemde diğer rüzgar santral sahalarımızda kapasite tahsisi sağlanan yaklaşık 50 MW proje hayata geçecektir. Eksim Enerji olarak YEKA RES-3 yarışmalarından kazandığımız 260 MW kapasitemizi de en hızlı şekilde devreye almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcut portföyümüz tamamlandığında yurt içinde yaklaşık 925 MW rüzgar kapasitesine ulaşmış olacağız. Bunun dışında Türkiye'de ve yurt dışında yeni projeler geliştirilmesiyle ilgili araştırmalarımız da devam ediyor” dedi.

Nordex CEO'su Patxi Landa ise, “Nordex, yıllardır Eksim ile yakın işbirliği içinde çalışıyor ve rüzgar santralleri için yine bizim teknolojimizi tercih etmeleri, uzun süredir devam eden ortaklığımıza duydukları güvenin devam ettiğini gösteriyor” diye konuştu.

Patxi Landa, Türkiye rüzgar enerjisi sektöründe 3,5 GW kapasite kurulumuyla lider konumunda bulunduklarını söyledi.