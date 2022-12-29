Eksim Enerji, Kalyon PV'den 187,5 MW güneş paneli alacak

Toplam 187,5 MW kurulu güce sahip projede 352 bin 112 adet yerli güneş paneli kullanılacak.

Eksim Holding'in yüzde 100 yenilenebilir enerji şirketi Eksim Enerji, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kuracağı güneş enerjisi santrali için Kalyon PV şirketinden 187,5 MW gücünde solar panel satın alma anlaşması yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, Eksim Enerji'nin geçtiğimiz aylarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA GES-4 ihalesi çerçevesinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 187,5 MW kapasite tahsis hakkı kazandığına dikkat çekildi. Açıklamada Eksim Enerji'nin YEKA GES-4 haricinde YEKA GES-3 yarışmasında 87,5 MW ve 70 MW de hibrit proje eklendiğinde güneş enerjisinde toplam 345 MW lisans gücüne ulaştığı belirtildi.

“Yılda 360 bin ton karbon salımı önlenecek”

Eksim Enerji Genel Müdürü Sabahattin Er, güneş enerjisindeki lisans gücünün yatırıma dönüşmesiyle yılda yaklaşık 600 milyon kWh temiz enerji üretileceğini belirterek, “Viranşehir GES projemizin elektrik üretimine başlamasıyla yaklaşık 120 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yılda 200 bin ton karbon salımının önüne geçilecek. YEKA ihaleleriyle kazandığımız güneş enerjisi lisanslarını belli bir planlamayla hayata geçireceğiz. Farklı bölgelerdeki güneş enerjisi santrallerimizi (GES) devreye alacağız. Diğer lisanslarımızın da önümüzdeki dönemde yatırıma dönüşmesi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.”

“Yerli ve milli kaynaklarla enerji elde etmek ülkemiz için stratejik önem taşıyor”

Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi ise anlaşmayla ilgili şunları söyledi:

“Dünya çapında enerji krizinin yaşandığı günümüzde, yerli ve milli kaynaklarla enerji elde etmek ülkemiz için stratejik önem taşıyor. Ülkemizin enerji bağımsızlığında kilit rol oynayan YEKA projelerinde yer almak ve bu yükselişin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eksim Holding ile yaptığımız bu anlaşmasının öncelikle ülkemiz hayırlı olmasını temenni ediyor, işbirliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum.”