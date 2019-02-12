El Cezeri'nin çizimleri çalışır makinelere dönüştürüldü

Müslüman bilim adamlarından El-Cezeri'nin 13'üncü yüzyılda kaleme aldığı Kitab-ül Hiyel'deki makine çizimleri, 15 yıl süren çalışmaların ardından çalışır makinelere dönüştürüldü. 15 Şubat'ta açılacak olan “Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri” sergisi 15 Şubat'ta vatandaşlarla buluşacak.

Artuklu Sarayı'nda 26 yıl baş mühendislik yapan, Müslüman bilim adamı El-Cezeri'nin makineleri, 15 yıl süren bir çalışmanın ardından sanatseverlerle buluşacak. Merkezine El-Cezeri'yi yerleştirerek mekanik tarihin hikayesini ilham verici şekilde sunacak olan “Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri”sergisi 15 Şubat Cuma günü UNIQ Expo'da kapılarını tarih severlere ve sanatseverlere açacak. Dünyada bir ilk olma özelliğine sahip olan sergide Cezeri'nin 13'üncü yüzyıl da kaleme aldığı Kitab-ül Hiyel'deki tarife uygun ve çalışır vaziyette üretilen makineler sergide yerlerini alacak.

“Cezeri'nin birçok çalışan makinesini görebilecekleri gibi önemli eserlerini de görebilecekler”

Ziyaretçilerin, El-Cezeri'nin makinelerini sergide görebileceklerini dile getiren Küratör Mehmet Ali Çalışkan,“Sergimiz 60'ı aşkın eserin materyallerin bulunduğu, yine onlarca dijital, görsel, basılı eserlerin bulunduğu ve büyük bir dönemin hikayesinin anlatıldığı tekerleğin buluşundan buhar makinesine kadar insanın alet yapma girişiminin yani mekaniğin hikayesini anlatmakta. Merkez de El- Cezeri var. El- Cezeri bizim için mekaniği dönüştüren büyük bir dahi. Artuklu döneminde yaşamış bir mühendis sarayın baş mühendisi El-Cezeri'nin Kitab-ül Hiyel'inde yer alan eserlerini babam birebir üretmeye başladı. Büyük bir emek ve öz veriyle sergi haline getirmiş olduk. Ziyaretçiler El-Cezeri'nin birçok çalışan makinesini görebilecekleri gibi önemli eserlerini de görebilecekler”dedi.

30 Haziran'a kadar açık olacak sergi biletix.com'dan tam 34 Türk Lirası, öğrenci 16 Türk Lirası ve aile bileti ise 68 Türk Lirası olarak temin edilebilecek.