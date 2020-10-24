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El Clasico'da zafer Real Madrid'in

Tüm dünyada futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico’da Real Madrid, Barcelona’yı 3-1 mağlup etti.

Tüm dünyada futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı 3-1 mağlup etti.


İspanya La Liga'nın 6. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Camp Nou'da ilk kez seyircisiz oynanan dev maç nefesleri kesti. Oldukça tempolu başlayan maçın 5. dakikasında Valverde ile Real Madrid 1-0 öne geçti. Barcelona bu gole 8. dakikada Ansu Fati ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da heyecan dinmedi. 63. dakikada Real Madrid'in kazandığı penaltı atışını Ramos gole çevirdi ve takımını yeniden öne geçirdi. 90+2. dakikada sahneye çıkan Luka Modric, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve El Clasico'dan Madrid, 3-1 galip ayrıldı.

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