El emeği ürünlerin yer aldığı sergi ve atölyelerin açılışı yapıldı

Büyükçekmece Kültürpark, Kervansaray ve Müze bölümlerinde gerçekleştirilen açılışlara katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların büyük emek sarf ederek ortaya çıkardıkları eserlerden oluşan sergi ve atölyelerin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi.

Sergi ve atölyeler yoğun ilgi görüyor

23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlen Ekolojik Baskı Atölyesi, Uluslararası Yöresel Bebek Çalıştayı ve Sergisi, Uluslararası Zeka ve Beceri (Dünya Oyunları) Atölyesi, Çalgı Yapım Atölyesi, Uluslararası El Sanatları Atölye Bayramı ‘'Doğadan Gelen Zanaatlar'' Sergisi, Uluslararası El Sanatları Bayramı Sergileri Dokuma Çalıştayı açıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların katılımıyla gerçekleşen sergi ve atölyelerin bu yılda büyük ilgi görmesi bekleniyor.

19 ülkeden 110 zanaatkar

Uluslararası Yöresel Bebek Çalıştayı ve Sergisi Türkiye'den 4, Rusya'dan 2, Litvanya, Kırgızistan, Özbekistan ve Hollanda'dan birer sanatçının katılımıyla gerçekleşecek. Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan Uluslararası El Sanatları Atölye Bayramı ‘'Doğadan Gelen Zanaatlar'' Sergisi ise bu yıl 19 ülkeden 110 zanaatkarı bir araya getirdi. Sergi ve atölyeleri Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna ile birlikte gezen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, festivale katılan sanatçılara teşekkür plaketi takdim etti.