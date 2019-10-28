El emeklerini internet üzerinden de satıyorlar

Bağcılar Belediyesi, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi, “Bir Dünya ANAdolu” sergisiyle yeni döneme merhaba dedi

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde 165 kursta 3 bin 100 kursiyerin eğitim göreceği 2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi başladı. Açılış, geçen yıl mezun olan kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan “Bir Dünya ANAdolu” sergisiyle yapıldı. Açılışına Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan ve çok sayıda davetli katıldı. Yeni sezonun açılış töreninde mezun kursiyerler ile yeni kayıt yaptıranlar bir araya geldi. Programın özel konuğu olan AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Toplumumuzun inşasında hepimiz kadınlar olarak el ele verdik, gönül birliği içerisinde gayret ettik ve hamdolsun bugünlere geldik. Kadınlarımızın o nakışlara dökmüş olduğu sevdasını, acısını, hüznünü, töremizi, geleneğimizi ve kültürümüzü nesilden nesillere aktarabilmenin yolu ancak bu merkezlerden geçiyor. Bu anlamda bizleri destekleyen ve kültürümüzün, örfümüzün, adetimizin bir sonraki nesle aktarılmasında destek olan belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

“Merkezimizin benim kalbimde ayrı bir yeri var”

Ev sahibi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Bağcıların huzur ve mutluluk kaynağı Kadın ve Aile Kültür Sanat merkezimizin benim kalbimde ayrı bir yeri var. Çünkü 12 yıl önce belediye başkanı olduğumda ilk yaptığım eser burasıydı. Özellikle aile yapısı anlamında ve topluluk kültürü anlamında tam bir Anadolu'yu gerçekten burada yaşıyorduk. ‘Mutlu yuva huzurlu toplum' diyerek çalışmalarımıza devam ederken işte o çalışmaların tamamını burada kurumsal hale getirmiş olduk. Bu merkez ön plana kurslar çıkıyor ama burada spor salonları, uzman psikologlar, aile danışmanları ve irşad merkezi de bulunuyor. Burada gerek kurs noktasında gerek hizmet alan kadınlarımızın çocuklarını bırakabilecekleri ücretsiz kreşimiz de var. Burada eğitim gören kadınlarımız aynı zamanda iş sahibi oldu. Gerek evlerinde gerek kurslarda ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri de stantlarımızda ve internet üzerinden satabiliyorlar. Yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni sezonun açılışı yapıldı. Davetliler, geçen yıl mezun olan kursiyerlerin bina içinde açtıkları “Bir Dünya ANAdolu” sergisini gezdi. İlçe yöneticileri, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceledi ve onları tebrik etti.