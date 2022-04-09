El freni çekilmeyen otomobil 10 metreden yüksekten düştü: 1 yaralı

Ümraniye'de içinde 2 kişinin bulunduğu park halindeki otomobil el freni çekili olmadığı için 10 metre yüksekten kayarak yola düştü. Kullanılmaz hale gelen otomobil içindeki 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde 2 kişinin bulunduğu Hyundai Accent marka 34 UZ 7481 plakalo otomobil el freni çekili olmadığı için kaymaya başladı. Kayan otomobil yaklaşık 10 metre yükselikten yola düştü. Düşmenin etkisiyle otomobil içinde bulunan F.B isimli kadın hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.