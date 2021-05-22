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El freni çekilmeyen otomobilin çayırlığa uçtuğu anlar kamerada

Arnavutköy’de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yokuştan aşağı kayarak çayırlık alana uçtu.

Arnavutköy'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yokuştan aşağı kayarak çayırlık alana uçtu. Aracın çayırlık alana uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, dün Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobilini park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. El freni çekilmeyen otomobil bir süren sonra yavaş yavaş aşağı doğru ilerlemeye başladı. Yokuşun etkisiyle hızlanan otomobil daha sonra yokuşun dibinde bulunan çayırlık alana uçtu. Araç bahçe duvarına çarparak durabilirken o esnada sokaktan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Öte yandan o anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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