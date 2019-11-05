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El sanatları fuarı yarın kapılarını açıyor

El sanatları ve el yapımı halı fuarları, yarın Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerine açılıyor.

El sanatları ve el yapımı halı fuarları, yarın Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerine açılıyor.


Unutulmakta olan geleneksel meslekler ve ustalar için ulusal ve uluslararası alanda tanıtım desteği ve el sanatlarının yeniden hayat bulmasında katkı sağlamayı amaçlayan Atis Fuarcılık tarafından düzenlenen Craftistanbul El Sanatları ve Carpetexpo İstanbul Halı ve Kilim Fuarları, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Çarşamba günü açılıyor. Fuarda bağımsız sanatkarların yanında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden üniversitelerin, Olgunlaşma Enstitüleri'nin öğretim kadroları ve öğrencileri ile katıldığı fuarda; TESK, Kalkınma Ajansları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı GES İşletmesi, AKG Anadolu Kültür Girişimi, yerel yönetimlerin el sanatları ile ilgili bölümleri, el sanatları ile uğraşan vakıf ve dernekler de yer alıyor.


Verilen bilgilere göre sanatkarların, eğitim-öğretim kurumlarının, büyük üretim sistemlerinin ve kooperatiflerin de temsil edildiği fuarda; Rusya, Sudan, Türkmenistan, Kore, Endonezya gibi ülkelerden yabancı katılımcılar da var. 250'nin üzerinde katılımcısı olan fuar; unutulmakta olan geleneksel meslekler ve ustalar için ulusal ve uluslararası alanda tanıtım desteği ve el sanatlarının yeniden hayat bulmasında katkı sağlıyor.


Ziyaretçiler; Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sanatkarların el yapımı ürünlerini görme, satın alma şansı bulacak; yerli yabancı satın almacılar toplu alımlar yapacak, ticari bağlantılar kurabilecekler.


Fuar alanlarında eş zamanlı olarak konferanslar, atölye çalışmaları, work-shop'lar, üretim uygulamaları, alım heyetlerinin ziyaretleri ve B2B görüşmeler de planlandı.

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