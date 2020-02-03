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Elazığ depreminde hayatını kaybedenler Maltepe'de anıldı

Maltepe Belediye Meclisi, Şubat ayının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler Belediye Meclisinde anıldı.


Maltepe Belediyesi Meclisi, Şubat ayının ilk toplantısını yaptı. Belediye Başkanvekili Yusuf Koçhan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gruplar adına söz alan partilerin grup başkanları ve meclis üyeleri, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşları andı. Ocak ayında hayatını kaybeden Uğur Mumcu, Gaffar Okan ve Barış Manço'nun anıldığı mecliste Abdi İpekçi de unutulmadı. Meclis üyeleri, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a da tepki gösterdi. Mecliste soru önergelerinin ardından gündemde yer alan 11 maddelik teklifin komisyonlarda görüşülmesine karar verildi.

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