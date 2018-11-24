“Elbirliği Sitemi ile gayrimenkuldeki durgunluk giderilebilir”

si düzenlenen MÜSİAD Expo 21-24 Kasım tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Birçok sanayici ve iş adamlarından oluşan MÜSİAD Expo gayrimenkul alanında da katılımcılarla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, fuarda inşaat sektöründeki ve piyasada ki durgunluk ve faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı El birliği Sistemi'ne ciddi bir ilgi olduğunu söyledi.

MÜSİAD tarafından 17.'si düzenlenen 140 farklı ülkeden 400'e yakın heyetin katılımıyla gerçekleşen MÜSİAD EXPO Fuarı, yerli ve yabancı ziyaretçilerle yoğun ilgi görüyor. Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün faiz oranlarındaki artışa rağmen fuara yoğun ilgi olduğunu ve bu ilgiyi en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.

“MÜSİAD Fuarı milli duruşun sembolü oldu”

Fuara çok sayıda ziyaretçinin geldiğini söyleyen Üstün, ”Fuarımız bu sene beklemediğimiz şekilde kalabalık, ciddi bir ilgi var. Bu sene gerçekleşen MÜSİAD Fuarı milli duruşun sembolü oldu. Önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günleri fuarın daha da kalabalık olacağını düşünüyorum. Biz de bu şekilde El birliği Sistem'ini daha fazla ulaştırma ve tanıtma imkânını elde ettik. İnşaat sektöründeki ve piyasadaki durgunluk ve faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı El birliği Sistemi'ne ciddi bir ilgi oldu. Bu ilgiyi Eminevim olarak en iyi şekilde değerlendirmeyi istiyoruz” dedi.

“Piyasadaki konut satışının yüzde birini biz yapıyoruz”

Faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı tapu dairelerinde El birliği Sistemi ile alım satım yapıldığını kaydeden Üstün, “İnşallah daha geniş kesime ulaşılarak gayrimenkuldeki bu durgunluk giderilebilir. Yatırımlarımızı daha fazla yapma imkânı olacak şekilde çalışmalarımız devam edecek. Eminevim olarak piyasaya her ay bine yakın konut alıyoruz. İnşaat sektöründe bir canlanma oluyor. Türkiye'de ortalama yılda bir milyona yakın konut satışı olmasına rağmen şuanda piyasada durgunluk var. Bu satışın yüzde birini Eminevim olarak biz yapıyoruz. Benim isteğim El birliği Sistemi daha geniş kitleye ulaşması ve inşaat yatırımlarının devam etmesidir. Yeni kampanyalarımız ve her ay düzenlediğimiz sürprizlerimiz var. Tarım, hayvancılık ve enerji alanlarında da çalışmalarımız devam ederken, inşaat alanında da yatırımlarımız olacak” diyerek sözlerini tamamladı.