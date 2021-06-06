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Elbise dolabı içinde kenevir yetiştirdi, polise yakalandı

Bahçelievler’de evinde elbise dolabına düzenek kurarak Hint keneviri yetiştiren şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bahçelievler'de evinde elbise dolabına düzenek kurarak Hint keneviri yetiştiren şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada dolabın içinde yetiştirilen 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Bahçelievler'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şahsın evine dün 00.25 sularında polis ekipleri, operasyon düzenledi. Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramalarda, elbise dolabı içerisine kurulu ısıtma ve havalandırma düzenekleri ile birlikte saksılar içerisinde yetiştirilen 7 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. isimli şahıs ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

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