"Elektrik kesildiğinde prizleri fişten çekmeye gerek kalmadı"

Elektrik kesintilerinde artık prizden fiş çekmeye gerek olmadığını anlatan Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş, ”Evde değilken meydana gelen elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmaları kullanıcıları tedirgin ediyor. Kullanıcılar elektrik panolarında aşırı gerilim sönümleyici cihaz taktırdıklarında, anlık ya da süreli kesintilerde cihazların fişlerini çekmelerine gerek kalmıyor” dedi.

Elektrik kesintisi sırasında, enerji geri geldiğinde yaşanan yüksek voltajın elektrikli cihazlara zarar vermesi için prizden fişinin çekilmesi geçmişten günümüze gelen bir korunma yöntemi. Çünkü elektrik git-gelleri, başta kombi, televizyon, buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinaları, gibi elektronik aletlerin yüksek voltaj sebebi ile zarar görmesine sebep oluyor.

Trimbox Ceo'su Evren Yurttaş, ”Kesinti anında fişte unutulan cihazlarda, elektrik geri geldiğinde yüksek voltaj sebebi ile çeşitli arızalar yaşanabiliyor. Eskilerden beri evlerimizde elektrik kesintisi yaşandığı anda başta televizyon olmak üzere elektrikli cihazların fişleri çekilir. Kullanıcılar, ortaya çıkacak arızalara engel olmak için böyle bir tedbir almaya çalışıyorlar” dedi.

Teknoloji gelişimine dikkat çeken Yurttaş, ”Teknolojinin gelişmesi ile evlerde kullanılan priz sayıları da, prizlere bağlı bulunan cihaz sayıları da sürekli artıyor. Prizler yetersiz kaldığında priz çoğaltıcılar kullanılıyor. Artık evlerde beyaz eşyaların dışında, oyun konsolları, özel aydınlatma sistemleri, ankastre ürünler, ses ve görüntü sistemleri gibi birçok cihaz prizlere bağlı halde. Yüksek voltaj ve aşırı gerilim sebebi ile bu cihazlar arızalanıyor ve kullanıcılara yüksek arıza bedelleri çıkıyor” şeklinde konuştu.

Elektrik kesintilerinde artık prizden fiş çekmeye gerek olmadığını anlatan Yurttaş, ”Evde değilken meydana gelen elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmaları kullanıcıları tedirgin ediyor. Kullanıcılar elektrik panolarında Trimbox aşırı gerilim sönümleyici cihaz taktırdıklarında, anlık ya da süreli kesintilerde cihazların fişlerini çekmelerine gerek kalmıyor. Yüksek voltaj, aşırı gerilim durumlarında Trimbox, voltajı sönümler ve enerjinizin nominal seviyelerde akışını sağlar. Prizde ki cihazları yüksek voltaja karşı koruma altını alır ve cihaz hasarlarının da önüne geçer. Kullanıcılar Trimbox ile sadece kesinti durumları değil, ani voltaj dalgalanması, aşırı gerilim, nötr kopması, toprak hattına faz teması, trafo patlaması ve yıldırım düşmesi dahil cihazlarını ve evlerini koruma altına almış olurlar. Aşırı gerilim sönümleyici kullanmak cihaz hasarlarını engellediği gibi, elektrik kaynaklı yangınlara karşı da koruma sağlamaktadır” şeklinde ifade etti.