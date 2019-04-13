Elektrik panosundan çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bina girişinde yuvası bozulan kuşun kapının girişindeki kablolara sığınması dikkat çekti.

Olay, saat 03.20 sularında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Doğramacı Kemal Sokaktaki 5 katlı binanın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye binanın elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar paniğe kapılarak, önce doğalgaz parlaması olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yapılan incelemenin ardından yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik panosunda çıktığı tespit edildi.

Yangına müdahale etmek için gelen ekipleri gören mahalle sakinleri paniğe kapılarak kendini sokağa attı. Kimsenin yaralanmadığı yangında, yuvası bozulan bir kuşun bina girişindeki kablolara sığınması dikkat çekti.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.