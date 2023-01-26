Elektrikli araba projeleriyle gençler TEKNOFEST'e hazırlanıyorlar

Elektrikli araba projesi geliştiren gençler TEKNOFEST'e hazırlanıyor. Elektrikli araç projesinin şuan teknik tasarım raporu aşamasında olduğunu anlatan 16 yaşında Tunay Efe, “Enerji tasarrufu yaparak elektrikli araba yapmaya çalışıyoruz. Tasarımını yapıyoruz. Bunu geçip ilerlesek TEKNOFEST'e yarışmacı olarak katılacağız” dedi. Aynı projede yer alan Eymen Arabacı ise, “Bizi buraya iten teknoloji geliştirme hevesimiz bir şeyler yapmak, bir şeyler ortaya koymak” ifadelerini kullandı.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde çocuklar ve gençler yeteneklerini fark edip kendilerini geliştiriyor. DENEYAP merkezinde bir araya gelen 4 genç elektrikli araba üretmeye çalışarak TEKNOFEST'e hazırlanıyor. Az enerji harcayıp az elektrik tüketen enerji verimliliğine sahip araç yapmaya çalışan öğrenciler, büyük heyecan yaşıyor. Projenin şimdi bilgisayar üzerinde tasarım ve analiz çalışmalarını gerçekleştiren gençler, araçlarını tamamlayıp finalde yarışacakları günü bekliyorlar. Enerji tasarrufu yaparak elektrikli araba yapmaya çalıştıklarını belirten gençler, TEKNOFEST'e katılmaya hak kazanırlarsa sonrasında da araç üzerinde çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyorlar.

“Üretmeyi çok seviyorum”

Eyüp Deneyap Merkezi'nde öğrencisi olan Tunay Efe, robotik ve kodlama ile okulundaki kulüpte ilgilenmeye başladığını anlatan 16 yaşındaki Tunay Efe, “DENEYAP sınavlarına katıldım ve şuan buradayım. Biz ilk başta tasarım ve üretim ile başladık. 3 ayda bir modüllerimiz yenileniyor. Bu ay nesnelerin interneti modülündeyiz. Bu modülde DENEYAPKART kullanıyoruz. DENEYAPKART bloklarını ve metinsel programa kullanarak devre yapıyoruz. Projeler geliştiriyoruz" dedi.

Üretmeyi çok sevdiğini belirten Efe, “Ben küçüklükten beri belli bir sorun bulun bunun çözümüne odaklanıp belli projeler üretiyordum. Böyle üretmeyi çok seviyorum. Bu ailemin dikkatini çekmişti. Öğretmenlerim aracılığıyla da daha çok robotik ile uğraşmaya başladım. Buraya katıldım. İleride de bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Enerji tasarrufu yaparak elektrikli araba yapmaya çalışıyoruz. Tasarımını yapıyoruz. Raporlarını hazırlıyoruz. Bunu geçip ilerlersek TEKNOFEST'e yarışmacı olarak katılacağız” ifadelerini kullandı.

“En az elektrik tüketen aracı ortaya koymayı planlıyoruz”

Elektrikli araç projesinin şuan teknik tasarım raporu aşamasında olduğunu anlatan 16 yaşında Eymen Arabacı, “Elektronik alanında yaptığım projelerden dolayı DENEYAP'ın sınavını gördüm. Sınavda başarılı olarak eğitim almaya hak kazandım. Geçtiğimiz günlerde TEKNOFEST'in afişini gördükten sonra ‘biz de böyle bir şeyi neden yapamayalım' diye girdik. Buradaki hocalarımızda çok yardımcı oldu. Bilgi edindik başka şeyler öğrendik. Şuan ön tasarım raporu aşamasındayız. Raporumuzu yazıyoruz. Raporu geçersek bu projeyi hayata geçirmeyi ve elektrikli araba ortaya çıkarmayı düşünüyoruz. Eğer kazanırsak TEKNOFEST'in finalleri var. En az elektrik tüketen aracı ortaya koymayı planlıyoruz. Ardından da daha fazla nasıl elektrik tüketimini azaltabiliriz. Bu araçların çerçevesini nasıl arttırabiliriz. Daha çok işler nasıl görebilirler tarzı TEKNOFEST sonrasında da bu araçlar üzerinde çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknoloji geliştirme hevesi içerisinde olduklarını söyleyen Arabacı, “Biz DENEYAP'da aynı sınıfta okuyorduk. Bu fikir sunulduktan sonra arkadaşlar olarak sınıf ortamında biz de yapabiliriz, biz de istekliyiz şeklinde bir araya geldik. Kendimiz dedik elektrikli araba yapalım zor değildir her halde yapan yapıyor diye biz de giriştik bu işe. Biz arkadaşlarımızla birlikte elektrikli araç yapmaya karar verdik. Şuan bunla ilgili bilgisayar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bizi buraya iten teknoloji geliştirme hevesimiz bir şeyler yapmak, bir şeyler ortaya koymak. Bizi buraya getiren yeni şeyler üretme hevesimiz. Hem üretime geçmesini hem de daha gelişmiş arabalar geliştirmeyi hedefliyoruz. İleride elektronik haberleşme mühendisi olmak istiyorum” dedi.

“Projenin fikir uygulama, düşünce bütün aşamaları tamamen öğrencilerimize ait"

Fizik öğretmeni ve DENEYAP atölyesinde eğitmen olan Hamza Kayar, “Burada tanıştık bir takım kurduk. Bu takım elektrikli araç yarışmasına şu aşamada. Rapor aşamasında devam ediyorlar. Birkaç gün sonra bu raporu bitirip TEKNOFEST yarışması için başvurularını tamamlayacaklar. Bu öğrencilerimiz lise öğrencileri hepsi farklı okullardan geliyorlar. Eyüp DENEYAP atölyesi bünyesinde elektrikli araç yapıyorlar. En az elektriği yakan, en az enerji ile ilerleyen araç yapacaklar amaçları bu. Şuanda rapor aşamasında raporlarını hazırlıyorlar. Finalde önlerinde hareket eden hatta enerji harcayan ve sürücünün bir tanesi de öğrencimiz olacak. Biz burada takım danışmanı olarak öğrencilere görev dağılımı yapıyoruz. Hangi öğrencimizin hangi görevi yapacağını tek tek dağıttıktan sonra yapmış olduğu çalışmaları proje bitiminde birleştiriyoruz. Takıldıkları bir nokta olursa ve ya zorlandıkları bir nokta olursa biz danışman olarak onlara rehberlik yapıyoruz. Ama projenin fikir uygulama, düşünce bütün aşamaları tamamen öğrencilerimize ait. Özgün bir eserdir bu. Biz kesinlikle başka bir katkıda bulunmuyoruz” ifadelerini kullandı.