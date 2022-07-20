Elektrikli araçlardaki termal kaçak riskine muhafaza

Uygulamalı güvenlik biliminde dünyanın önde gelen şirketi UL Solutions, elektrikli araç (EV) batarya muhafazası malzemesini değerlendirmek için ilk malzeme tarama test yöntemi olan Batarya Muhafazası Termal Kaçış (Battery Enclosure Thermal Runaway, BETR) değerlendirmesini duyurdu.

UL 2596'yı temel alan bu yöntem, Batarya Muhafaza Malzemelerinin Termal ve Mekanik Performansı için Test Yöntemi, UL Standartlar ve Yükümlülükler Birimi tarafından 27 Ocak 2022'de yayınlandı.

UL Solutions'ın Mühendislik Malzemeleri grubu ürün yönetimi direktörü Eric Bulington şunları söyledi: "Mobilitenin elektrikli hale gelme süreci büyümeye devam ettikçe termal kaçış, otomotiv endüstrisinde kritik bir güvenlik sorunu haline gelmiştir ve termal kaçış koruması için muhafaza malzemesinin ne kadar optimal olduğuna konusuna yönelik dikkati artırmıştır. Bu yöntemle, yenilikçi ve güvenilir otomotiv ürünlerine yönelik pazar talebini karşılarken üreticilerin e-Mobilite sektörünün en karmaşık zorluklarından birinin üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz."

Bulington, “Daha ağır elektrikli araç sistemleri, ağır batarya sistemleri nedeniyle daha sık şarj ve daha kısa sürüş süreleri anlamına geldiğinden, batarya performansı EV verimliliğinde süregelen bir sorun olmuştur. Ancak, batarya muhafaza sistemleri, Lityum-iyon bataryalarla ilişkili bir risk olan termal kaçak etkisinin azaltılmasında kritik bir rol oynar. Termal kaçış, lityum iyon batarya kontrol edilemeyen bir ısınma durumuna girdiğinde yangın, duman ve aşırı yüksek sıcaklık oluşturup zararlı parçacıklar saldığında gerçekleşir” ifadelerini kullandı.