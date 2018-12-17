Elektrikli ısıtıcı satışları son bir ayda yüzde 35 yükseldi

Kışın iyice kendini hissettirmeye başlamasıyla ısıtıcı piyasası da hareketlendi. Başta elektrikli sobalar olmak üzere kombilere alternatif olarak gösterilen birçok ısı kaynağı yoğun ilgi görüyor. Teknoloji perakendecisi İstanbul Bilişim'in verilerine göre son bir ay içinde elektrikli ısıtıcı satışlarının yüzde 35 artış kaydedildi. Firmanın Genel Müdürü Levent Menteşe, doğalgaz aboneliği olmayan hane ve işletmelerin elektrikli ısıtıcı piyasasını hareketlendirdiğini söyledi. Menteşe, en çok tercih edilen elektrikli ısıtıcıların başında ise yağlı radyatörlerin olduğunu dile getirdi.

"Isıtıcı satışları yüzde 35 arttı"

Doğalgaz aboneliği bulunmayan 8 milyon hane ve 2 milyon işletmenin alternatif ısı kaynağı arayışında olduğunu belirten Menteşe, "Yağlı radyatörler, fanlı ısıtıcılar ve infrared ısıtıcılar yoğun olarak tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Türkiye'de sadece 14 milyon 878 bin kişinin doğalgaz aboneliği bulunuyor. Bu durum elektrikli ısıtıcılara olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Satışlarımız son bir ay içinde yüzde 35 artış kaydetti. Genelde fiyatlar 250 TL'den başlıyor, 850 TL'ye kadara çıkıyor. Bu ürünlerin tamamında yüzde 30 indirimimiz devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

"En Çok Yağlı Radyatörler Tercih Ediliyor"

Elektrikli ısıtıcılar arasında en yaygınının yağlı radyatörler olduğunu belirten Levent Menteşe, ‘'Yağlı radyatörler; ısıyı kullanıldığı ortamın tamamına yayma özelliği ile daha etkin bir ısınma sağlaması ve ortamın havasını kurutmaması gibi nedenlerle son dönemde yeniden tüketicilerin gözde ürünleri arasına girdi. Hiçbir katkı maddesi içermeyen çevre dostu yağ kullanılan yağlı radyatörler ayarlanabilir ısı termostatı sayesinde ortam istenilen sıcaklığa ulaştığında çalışmaya ara veriyor. Böylece ortam sıcaklığını korunurken diğer yandan enerji tasarrufu sağlıyor. Görünüm itibariyle, kalorifer peteklerine benzeyen radyatörler, tekerlekleri sayesinde, ‘'mobil ısıtıcı'' olarak düşünülebilir. Su yerine radyatör içindeki yağ ile ısıtma işlemini gerçekleştirir. Havayı kurutmaması ve odayı homojen bir şekilde ısıtmasıyla birçok evde tercih ediliyor. Alternatiflerine göre daha sağlıklı olması da bir diğer avantajı. Tüm bu özellikler düşünüldüğünde evinizde eğer bebeğiniz varsa ve onun odası için bir ısıtıcı almayı planlıyorsanız tercihiniz kesinlikle yağlı radyatör olmalı'' açıklamasında bulundu.