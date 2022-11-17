Elektrikli scooter kullanıcıları sigortalanacak

Türkiye'nin önde gelen sigorta brokerlerinden OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, e-scooter kullanıcılarına güvenli bir sürüş seçeneği sunmak amacıyla iş birliğine gitti.

Türkiye ve yurt dışında 3 milyonu aşkın kullanıcıya kısa mesafeli yolculuklarda çevreci ve pratik bir ulaşım alternatifi sunan BinBin, Türkiye'de gerçekleşen sürüşleri daha güvenli hale getirmek için yeni bir iş birliğine gitti. Bu kapsamda söz konusu scooter kullanıcıları mobil uygulamada yer alan haftalık veya aylık BinPass üzerinden ekstra bir ücret ödemeden muhtemel kazalara karşı OYAK Grup Sigorta aracılığıyla sigortalanacak. Hayata geçen bu hizmet ile markanın kullanıcıları e-scooter deneyimi yaşarken karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı güvence altına alınıyor.

“Müşterilerimizin her an yanındayız”

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Sertan İpek yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin önde gelen sigorta brokerlerinden biri olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla sektörümüzün vizyoner oyuncularından biri olduğumuzu gösterdik. Bugün şirket olarak uzman ekibimizle her türlü riske karşı sigorta şirketlerinden teklif alan, poliçe tanzim eden ve tüm sigorta süreçlerini yöneterek, bireysel ve kurumsal müşterilerimize tüm branşlarda sigorta çözümleri sunan bir konumdayız. Marka ile başlattığımız iş birliğimiz de tüketicilerin gelişen ve değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak ortaya çıkarttığımız çözümlerden birisi. Çevreyi koruyan, zamandan ve paradan tasarruf sağlayan, pratik bir ulaşım seçeneği olarak ortaya çıkan e-scooter'ların kullanımı her geçen gün artıyor. Biz de marka aracılığıyla sunduğumuz sigorta çözümümüzle bu alanda örnek bir uygulama başlattık. Bu proje ile e-scooter kullanımı esnasında yaşanabilecek olumsuzlukları, poliçe teminatları kapsamında garanti altına almayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.