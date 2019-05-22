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Elektrikli traktörü ilk taksi esnafı izledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Üsküdar’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Taksi durağını ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Taksi durağını ziyaret etti. Taksi esnafıyla sohbet eden Pakdemirli, bol bol fotoğraf çekildi.



İlk taksicilere izletti


Bakan Pakdemirli burada taksi esnafıyla sohbet ederken yerli imkanlarla yapılan elektrikli traktöründe tanıtım videosunu izletti. Pakdemirli, traktör için seri üretim aşamasına geçildiğini ve önümüzdeki günlerde tanıtım etkinliğinin yapılacağını açıkladı. Traktörün Türkiye'de üretimini gerçekleştirebilecek firmalarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Bakan, taksi durağında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



Telefonu Bakan Pakdemirli açtı


Çalan taksi durağı telefonunu açan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, taksinin istenildiği adresi aldıktan sonra kendisini tanıttı. Müşterinin zor inandığını belirten Pakdemirli taksi esnafından işlerin durumu hakkında bilgi aldıktan sonra duraktan ayrıldı.

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