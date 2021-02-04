Elektrikte abonelik işlemleri dijitale taşındı

Sepaş Enerji tarafından hayata geçirilen ‘Sepaş Cebinde' mobil uygulaması üzerinden abonelik ve diğer işlemler yapılabiliyor.

Türkiye'nin önde gelen enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji, hizmetini dijitalleştiriyor. Sepaş Cebinde mobil uygulaması, bugün itibarıyla kullanıma açıldı.

Pazarlama, Müşteri Yönetimi ve Kurumsal İletişim Müdürü Gizem Sezer Altınok, uygulama ile marka ve tüketicilerin dijitalleşmesine katkı sağlayacaklarını söyledi. Altınok; “Online işlemlerimizin kullanım oranında 2020 sonunda yüzde 98'lik yükseliş göze çarpıyor. Bu değişim trendi sürerken, bizler de mobil uygulamamızı abonelerimizin kullanımına sunuyoruz” dedi.

Verilen bilgilere göre uygulamayı indiren kullanıcılar, abonelik numaralarıyla eşleşen kullanıcı hesapları sayesinde pek çok işlemi evden çıkmaya gerek kalmadan yapabilecek. uygulama ile fatura ödeme, borç sorgulama, enerji tüketim takibi ve bilgi güncelleme gibi işlemler hızlı ve güvenli biçimde gerçekleştirilebilecek. Ayrıca tasarruf önerileri, kesinti bildirimi ve uygulamaya özel fırsatlar hakkında tüm bilgilendirmelere de uygulama üzerinden ulaşılabilecek.