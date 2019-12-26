İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektronik ürünlerde yılbaşı indirimleri

2020’ye sayılı günler kalırken sevdiklerine hediye almak isteyenler için yılbaşı indirimleri bugünden başladı.

2020'ye sayılı günler kalırken sevdiklerine hediye almak isteyenler için yılbaşı indirimleri bugünden başladı.


Akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyalardan, bilgisayarlara binlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler uygulanmaya başlandı.


Elektronik perakende şirketi MediaMarkt, yılbaşına sayılı günler kala hediye alarak sevdiklerini sevindirmek isteyenlere veya 2020'ye yepyeni elektronik cihazlarla girmek isteyenlere özel olarak yılbaşı kampanyasını bugün başlattı.


Yapılan şirket açıklamasına göre ürün yelpazesinde bulunan yüzbinlerce üründe indirim gerçekleştirecek MediaMarkt'ın yılbaşı kampanyası kapsamında yüzde 60'a varan indirimler uygulanacakken bazı ürünler ise avantajlı fiyatlarıyla öne çıkıyor.


Detaylı bilginin şirketin mağazalarından ve internet adresinden alınabileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.