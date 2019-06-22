Elemelerde favorilerin günü

Kaya Palazzo Resort'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Turkish Airlines Antalya Open'da, milli tenisçiler Yankı Erel ve Sarp Ağabigün'ün de korta çıktığı eleme tablosunun ilk gününde seribaşı raketler yola devam etti.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open'da, ilk kez ATP seviyesinde korta çıkan Yankı Erel, elemelerin 1 numaralı seribaşı Viktor Trocki ile karşılaşırken, Sarp Ağabigün ise 2 numara Steve Darcis ile kozlarını paylaştı.

Kariyerinde üç ATP şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki tecrübeli raket Viktor Troicki, 18 yaşındaki Yankı Erel karşısında 6-1 ve 7-5'lik setlerle kazandı. Elemelerin final turunda yerini alan Sırp tenisçi Troicki, ana tablo yolunda, 8 numaralı seribaşı Sasi Kumar Mukund'u saf dışı bırakan İspanyol Roberto Ortega Olmedo ile eşleşti.

Kariyerinde bir dönem dünya 38 numarasına kadar yükselmeyi başaran Steve Darcis ise bir diğer Türk raket Sarp Ağabigün'e karşı korta çıkarken, 6-2'lik iki set sonucunda kazanan taraf oldu. Erkekler tenisinin veteran isimlerinden 35 yaşındaki Belçikalı Darcis, sıradaki maçında Tomas Barrios'u yenerek elemelerin final turuna yükselen Carlos Gomez Herrera'yı mağlup ederse Antalya'da ana tablo biletini alacak.

Turkish Airlines Antalya Open eleme tablosunun 3 numaralı seribaşı Goncalo Oliveira ve 4 numara JC Aragone de günü kazanarak kapatmayı başardı. 24 yaşındaki Portekizli Oliveira Luke Saville karşısında iki sette kazanırken Amerikalı tenisçi Aragone ise Tim Puetz karşısında yine set yitirmeden turu geçen taraf oldu.

Turkish Airlines Antalya Open'da günün diğer sonuçları:

Roberto Ortego Olmedo-Sasi Kumar Mukund: 6-2, 6-1

Carlo Gomes Herrera-Tomas Barrios: 6-1, 7-6

Kevin Kraweitz-Aldin Setkic: 7-5, 6-3

Marc Andrea Huesler-Ante Pavic: 7-6, 6-7, 7-6

Eleme tablosunda yarın oynanacak maçların ardından turnuvada tüm eşleşmeler kesinlik kazanacak ve ana tablo mücadeleleri pazartesi günü başlayacak.