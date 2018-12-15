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Elia 5 hafta sonra sahada

Medipol Başakşehirli futbolcu Eljero Elia, Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığın ardından tam 5 hafta sonra Galatasaray karşılaşmasıyla sahalara döndü.


Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, bu müsabakayla birlikte yetenekli oyuncusu Elia'ya da kavuşmuş oldu. 11. haftada Başakşehir'in evinde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Elia, tam 5 hafta sonra sahalara geri döndü. Hollandalı, Galatasaray maçının 67. dakikasında Napoleoni'nin yerine oyuna dahil oldu.

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