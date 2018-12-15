Elia 5 hafta sonra sahada

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, bu müsabakayla birlikte yetenekli oyuncusu Elia'ya da kavuşmuş oldu. 11. haftada Başakşehir'in evinde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Elia, tam 5 hafta sonra sahalara geri döndü. Hollandalı, Galatasaray maçının 67. dakikasında Napoleoni'nin yerine oyuna dahil oldu.