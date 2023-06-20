Elif Güneş'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Üsküdar'da konuşmak için aracına bindirdiği eski sevgilisi Elif Güneş'i silahla vurarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık savunmasında, “Elif'i bilerek ve isteyerek öldürecek bir şey yapmadım” dedi.

Üsküdar'da 23 Temmuz 2022 tarihinde Koray Gülbar (36) konuşma bahanesiyle aracına bindirdiği eski sevgilisi Elif Güneş'i(33) silahla vurduktan sonra acile götürüp kaçmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elif Güneş'i öldüren Koray Gülbar ile Gülbar'a yardım eden 5 arkadaşının yargılanmasına devam edildi. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Koray Gülbar, Atınç Demir, tutuklu olduğu cezaevinden SEGBIS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) ile bağlanırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Koray Gülbar, “Kesinlikle Elif'i bilerek ve isteyerek öldürecek bir şey yapmadım” dedi.

Atınç Demir ise, “İkisine de söyledim, tartışmayın çocuk değilsiniz dedim. Bunun üzerine Koray aracın direksiyonuna geçti. Ben de onların yanından ayrıldım” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Koray Gülbar'ın tutukluluk haline karar vererek “Kadına karşı kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanık Atınç Demir, “Kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar, Serkan Çelik ve Serdar Oflaz “Suç delillerini yok etme” suçundan 6 ay, Serkan Çelik, Aykut Ağılkapı, Özkan Vural ve Yasin Oflazın “Suçluyu kayırma” suçundan 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

Karar sonrası avukattan açıklama

Avukat Semra Yıldız, “Biz bugün gururla sürdürdüğümüz mücadelenin karşılığını aldık. Heyecanlıyız, mutluyuz. Sanık, “kasten kadın öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Türk yargısına güvenimiz hep vardı” dedi.