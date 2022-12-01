Elif Koyutürk, ‘Saf ve Güzel' isimli yeni seçkisiyle, SanatBurada'da

E-ticaret platformu Hepsiburada tarafından kurulan SanatBurada'da eserleri yer alan sanatçılar arasına çalışmalarıyla son dönemin öne çıkan isimlerinden Elif Koyutürk de katıldı. Platform için Zarastro Art tarafından özel olarak hazırlanan ‘Saf ve Güzel' isimli seçkisiyle, genç sanatçı Elif Koyutürk'ün fotoğrafları sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatı ve sanatçıları teknolojisiyle desteklemek ve sanatçıların eserlerini daha geniş kitlelerle paylaşabilmesi hedefiyle Hepsiburada tarafından hayata geçirilen SanatBurada, sanat severlere Türkiye'nin çağdaş sanatçılarını ve eserlerini yakından inceleyerek dilediği eseri satın alabilme imkanını sunuyor.

Çalışmalarıyla son dönemin öne çıkan isimlerinden Elif Koyutürk, kürasyonu Zarastro Art tarafından yapılan en duru, en çarpıcı haliyle insanın ve doğanın özünü yakaladığı 'Saf ve Güzel' isimli fotoğraf seçkisiyle sanatseverlerle buluşuyor.

Bir modern zaman seyyahı

Verilen bilgiye göre, kariyerine İstanbul'da başlayan ve Oregon, ABD'de devam eden Elif Koyutürk, hem fotoğraf sanatçısı hem de belgesel yapımcısı olarak eserler üretiyor. “Doğanın ve insanın ritmini kalbinde hissettiğini” vurgulayan Elif Koyutürk, giderek göz ardı edilen kültürleri ve hızla yok olan doğayı ölümsüzleştirmek amacıyla insan ve doğanın özünü en duru ve güzel haliyle yakalamak için dünyayı dolaşıyor.

Türkiye'de ve dünyada birçok prestijli kurumun yanı sıra çok sayıda uluslararası sanat festivalinin resmi seçkilerinde yer alan Elif Koyutürk, Sony, Travel + Leisure, Blue Green Earth Foundation, ARTPIL Tokyo gibi organizasyonlar tarafından da birçok ödüle layık görüldü.

Çağdaş sanat dünyasına yeni açılımlar getiren butik dijital platform Zarastro Art, çeşitli ülkelerden, farklı disiplinlerden seçkin sanatçıların fiziki ve dijital ürettikleri işlerinin gösterildiği çevrimiçi sergileriyle Türkiye'de ve dünyada büyük ilgi görüyor.