Elindeki uyuşturucuyu torbacılara satan şahıs yakalandı

Esenyurt'ta yurt dışından getirttiği uyuşturucu maddeyi torbacılara satma hazırlığında olan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Zanlının kaçarken park halindeki bir aracın altına attığı poşette yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.N. isimli şahsın yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettiği yüklü miktarda metamfetamin isimli uyuşturucu maddeyi İstanbul'da torbacılara dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde M.N.'nin Esenyurt'da faaliyet gösterdiği belirlendi. Esenyurt bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, M.N.'yi fiziki ve teknik takibe aldı. Uyuşturucu maddelerin bir araçla torbacılara dağıtıldığını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin kullandığı araca Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde müdahale edildi. Jandarma ekiplerini fark eden M.N., elindeki siyah poşeti park halinde bulunan bir aracın altına atıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede yakalanan şüphelinin aracın altına attığı siyah poşette yüklü miktarda uyuşturucu madde imal etmeye yarayan metamfetamin bulundu. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nefes kesen operasyon anı güvenlik kamerasına da yansıdı.