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Elit Master Ligi 2020-2021 fikstürü çekildi

66 takımdan yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele edeceği Elit Master Ligi’nin 2020-2021 fikstürü belli oldu.

66 takımdan yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele edeceği Elit Master Ligi'nin 2020-2021 fikstürü belli oldu.


Elite Master Ligi'nin 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. İstanbul, Üsküdar'da yapılan kura çekimine, Elite Master Ligi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Soyyiğit, yönetim kurulu üyeleri ve futbol camiasından ünlü isimler katıldı. 32 takımın yer aldığı Marmara Avrupa Yakası, 11 takımın bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi ve bu sezon ilk defa lige dahil olan ve 6 takımın yer aldığı İç Anadolu bölgesinin kuraları çekildi. 4 Ekim'de fikstür kuraları belirlenen ve iki grupta 17 takımın yer aldığı Marmara Anadolu Yakası'yla birlikte Elit Master Lig, 2020-2021 sezonuna toplam 66 takımla başlamış olacak.



Soyyiğit: "Başarımızın teması adil ve tarafsız olmak"


Kura çekiminde İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Elite Master Lig Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Soyyiğit, “Takım sayımızı gün geçtikçe büyütüyoruz. Takımlarımızın çoğalması bir yana liglerimizde mücadele eden ekiplerin memnuniyeti ve dostane geçen bir lige imza atıyoruz. Bu sene Batı Karadeniz ve İç Anadolu liglerini ekledik. Dostluk ve centilmenlik çerçevesinde kurullarımızla, müsabaka talimatlarımızla liglerimiz devam ediyor. Kurullarımızın başında değerli başkanlarımız var. Adil ve tarafsız kararlar alan kurullarımızın başarısı, ligdeki takımlarımızın memnun kılıyor” dedi.



“2 bin futbolcunun lisanslaması yapıldı”


Bu sene 2 bine yakın futbolcunun sahada ter dökeceğini belirten Soyyiğit, “8'erli grupta çift devre usulü oynuyor. Maçlarımız 14 hafta sürüyor. İlk 4'e giren takımlarla da Türkiye Şampiyonası yapıyoruz. 14-15 maçlık periyotta maçlarımızı yapıyoruz. Bu sene 2 bine yakın lisanslaması yapılmış futbolcu var. Süper Lig'de forma giymiş değerli futbolcularımız liglerimizde. Mustafa Kocabey, Ali Eren Beşerler, Metin Uzun, Engin Baytar, Fazlı Ulusoy, Yattara, Semavi Uzun, Sedat Bayrak gibi isimler mücadele ediyor. İstanbul'da özellikle milli takım forması terletmiş isimler var. Başarımızın tek nedeni samimi dostluk. Bu ligin büyümesinden en büyük etken. Samimi dostluğumuzun sahaya yansıması ligimizi büyüttü” ifadelerini kullandı.


Bir dönem Beşiktaş ve Milli takım formalarını giyen, Master Ligi Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Eren Beşerler, amaçlarının yeni dostluklar olduğunu belirterek, “4 sene oldu ligimiz. Küçük bir oluşumdu ama gün geçtikçe büyüdük. Biz her şeyden önce kaliteli vakit geçirmek, spor yapmak ve yeni dostluklar kazanmak hedefindeyiz. Daha da büyümeyi hedefliyoruz. Tüm Türkiye'ye yayılmayı ligi kurumsallaştırarak faaliyet göstermek istiyoruz. Maçlara keyif almaya geliyoruz. Yeni insanlarla taşıyoruz. Burası aslında bir sivil toplum kuruluşu gibi. Kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyoruz, kaliteli yaşıyoruz. Kar amaçlı bu işi yapmıyoruz. Gönüllü yönetim kurulumuz var. Ülkede bunun gibi faaliyetlerin çoğalmasını istiyorum” diye konuştu.



Baytar: “Yeni bir maceraya başlıyorum”


Bu sezon Elite Master Lig'de mücadele edecek olan Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Engin Baytar, yeni bir maceraya yelken açtığını söyleyerek, “Futbolu yeni bıraktım. Benim için yeni bir hayat başlıyor. Futboldan kopmak istemiyorum. Burada yeni bir tecrübeyi hayatıma sokacağım. Sevdiğim insanlarla buradayım. Yeni insanlarla tanışacağım. Hayatın futbol yönünün dışında yeni yönleriyle tanışacağım” şeklinde konuştu.


Kura çekimine katılan Metin Uzun da, “Futbolu bıraktıktan sonra yeni bir kültür ve yapı başlıyor. Yeni dostluklar için güzel bir oluşum. Bu organizasyonun içinde yer almak benim adıma mutluluk. En seviyeli en düzgün lig elit master ligi” derken, Serdar Topraktepe ise “Dünya genelinde yaygın bir oluşum master ligi. Ülkemizde de yaygınlaşması adına önemli bir oluşumun içindeyiz. Genelde futbolcular, sahalara veda ettiği zaman kendi kabuğuna çekiliyor. Futbolcular, sahalara veda ettiğinde ani kilo alıyor. Burada sosyalleşme ve sağlık açısından önemli bir organizasyondayız. Yeni insanlar, yeni dostluklar kazanacağız. Tamamen spora dayalı ve dostluk teması olan bir oyundayız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.


Elit Master Ligi'de çekilen kuralar sonucu gruplar şu şekilde oluştu:



Avrupa Yakası A Grubu


Kayaşehir Veteranlar


Arnavutköy


Beylikdüzü Spor


İstanbul Bulancak Spor


Modoko Masterler


Avcılar Gençlerbirliği


Hunca Masterler


Terrazo İstanbul Demirspor



Avrupa Yakası B Grubu


Mesan Kilit


İstanbul Barışspor


Zeytinburnu Spor


Türkiyemspor


Fenerbahçe Masterler


Phar Medikal


Piyalepaşa Okçular


Beşiktaş Masterler



Avrupa Yakası C Gurubu


Bağcılar Yenimahalle


SMMM Masterler


Doğu Gençlik


Başakşehir


US Grup Masterler


Bakırköyspor


Küçükpazar


Büyükçekmece



Avrupa Yakası D Grubu


Silivri Masterler


Kalkedon Masterler


Bakırköy Çamlık


Diriliş Eyüp


Sarıyer Dragon


Sertoka İstaston


Genç Trabzonlular


Bağcular Olimpiyatspor



Doğu Karadeniz A Grubu


Trabzon Veteranlar


Maçka Belediyesi


Sürmene 15 Temmuz


Atmaca Masterler


Çamlıhemşin


Tunca Belediyesi



Doğu Karadeniz B Grubu


Akyüz Masterler


Ardeşen İHO


Köprübaşı Veteranlar


İyidere Aspet


Araklı Veteranlar



İç Anadolu


Kayseri Osmanlı


Aksaray Osmanlı


Kayseri Eylikeyf


Talas Masterler


Konya Anadolu


Nevşehir Masterler

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