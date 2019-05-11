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Eljif Elmas haftaya yok

Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, Akhisarspor karşısında gördüğü sarı kart dolayısıyla haftaya oynanacak olan BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.


Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Akhisarspor mücadelesinde Eljif Elmas gördüğü sarı kartla haftaya oynanacak olan BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Müsabakanın 78. dakikasında Cikalleshi'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdülkadir Bitigen tarafından sarı kartla cezalandırılan Makedon futbolcu BB Erzurumspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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