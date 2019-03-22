Eljif Elmas ülkesinde coştu

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, ülkesinin Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Letonya oynadığı maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı ve 3-1'lik galibiyette büyük rol oynadı.

Mekadonya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu ilk maçında evinde Letonya'yı 3-1 yendiği müsabakada Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas şov yaptı. Teknik Direktör Igor Angelovski tarafından 23. dakikada oyuna dahil edilen Eljif, maçta 2 gol atarak ülkesinin galip gelmesinde büyük rol oynadı. 19 yaşındaki futbolcu 29 ve 90. dakikalarda rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 23, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 34 karşılaşmada görev alan Eljif Elmas sadece 1 kez fileleri havalandırmıştı.

Öte yandan Mekadonya - Letonya karşılaşmasını Halis Özkahya yönetti. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yaparken, dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.